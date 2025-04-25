В бою на севере Газы погиб старшина Асаф Кафри

Разрешено к публикации имя военнослужащего, погибшего 24 апреля в бою на севере сектора Газы.

Это 26-летний старшина резерва Асаф Кафри, механик-водитель танка 79-го батальона бригады "А-Махац".

В том же инциденте были тяжело ранены офицер из подразделения "Яалом" и резервист 79-го батальона бригады "А-Махац".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 849 военнослужащих ЦАХАЛа.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)