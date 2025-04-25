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Израиль

В возрасте 110 лет умерла Нехама Гроссман, старейшая израильтянка, пережившая Холокост

время публикации: 25 апреля 2025 г., 12:52 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 12:59
В возрасте 110 лет умерла Нехама Гроссман, старейшая израильтянка, пережившая Холокост

В четверг, 24 апреля, в возрасте 110 лет умерла Нехама Гроссман, считавшаяся старейшей израильтянкой, пережившей Холокост. О ее смерти стало известно в пятницу.

Нехама жила в Араде и будет похоронена сегодня на городском кладбище, передает "Кан".

У Нехамы остались двое детей, четверо внуков, восемь правнуков и двое праправнуков.

Ее сын Владимир Шварц сказал: "Моя мать – одна из старейших в мире, переживших Холокост. Она пережила худшее, и она выжила. Мы все должны помнить историю Холокоста, помнить историю ее выживания, чтобы прошлое никогда не стало нашим будущим".

Израиль
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