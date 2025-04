Бой в кибуце Нир-Ицхак – из отчета британского парламента о резне 7 октября

В пятницу, 25 апреля, ЦАХАЛ опубликовал отчет о расследовании событий в кибуце Нир-Ицхак в "черную субботу" 7 октября 2023 года. И хотя это, как указано в самом документе, "оперативный следственный отчет", который сосредоточен на хронологии событий в кибуце и на действиях ЦАХАЛа в его окрестностях, отчет внутреннего расследования оставляет слишком много вопросов.

Для того, чтобы сверить картину событий, мы хотим проанализировать другой документ – отчет о событиях 7 октября 2023 года, подготовленный британским парламентом. Парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка, лорда Эндрю Робертса, в марте текущего года опубликовала 315-страничный отчет, посвященный нападению ХАМАСа на Израиль. Отчет составлен на основании показаний выживших, свидетелей, данных из открытых источников, фото и видеосъемке и других открытых данных – у авторов не было доступа к закрытым материалам, который был у следственных групп ЦАХАЛа.

Тем не менее, подготовленный британским парламентом отчет, опубликованный в открытом доступе, очень часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. Нельзя не отметить грамотную и педантичную работу составителей британского документа, которые проанализировали все очаги боев – включая те, по которым ЦАХАЛ до сих пор не опубликовал результаты расследований. Отчет британского парламента содержит ссылки на источники информации, в том числе публикации СМИ, и сноски с номером указаны над каждым фактом или именем, о котором есть отсылка в конце главы.

Кибуц Нир-Ицхак (здесь и далее – текст отчета британского парламента в переводе на русский язык)

Кибуц Нир-Ицхак ("Пашня Ицхака") расположен в южной трети приграничной с Газой зоны. Он находится в 2,3 мили (3,7 км) и примыкает к главной автомагистрали Север-Юг, шоссе 232. Кибуц был основан в 1949 году, это светское сообщество, связанное с сионистским молодежным движением "А-Шомер а-Цаир".

Помимо производства полевых культур, составляющих основу его экономики, Нир-Ицхак владеет фабрикой пластиковой упаковки и объектом хранения солнечной энергии, а также на его территории расположен химический завод. В Израиле он хорошо известен выращиваемыми и экспортируемыми цветами. По данным последней переписи населения, проведенной в 2022 году, в Нир-Ицхаке проживало 633 человека.

7 октября были убиты трое мирных жителей, восемь были похищены, включая тела троих погибших. (Таким образом, всего речь идет о шести погибших, все они были членами отряда быстрого реагирования кибуца, – прим. ред.)

В 06:30 жители кибуца услышали минометный огонь и взрывы, когда в кибуце прозвучала тревога "Цева Адом". Через пятнадцать минут Ярон Шахар, координатор безопасности кибуца, разослал сообщения жителям оставаться в своих домах. Членам отряда быстрого реагирования кибуца ("китат коненут"), в который входили семь человек (по каким-то причинам количество бойцов "китат коненут", количество членов чрезвычайной группы "цевет хирум" и количество вооруженных жителей кибуца, не входивших в вышеуказанные отряды и начавших оборонять кибуц вместе с ними в отчете ЦАХАЛа указано не было, – прим. ред.) Шахар прислал приказ взять оружие и рассредоточиться по кибуцу для его защиты.

В 07:15 террористы устроили пожар возле входа в кибуц, подожгли пластиковые цилиндры с размещенной в кибуце Нир-Ицхак фабрики пластиковой упаковки Polysack. Примерно в то же время проникшие боевики вломились на химический завод Chemada по производству бромидов, расположенный в кибуце. Присутствовавшие рабочие (завод работает круглосуточно) увидели нападавших на камерах видеонаблюдения и смогли забаррикадироваться в безопасной комнате управления предприятием.

В 07:30 боец "китат коненут" Орен Гольдин отправился проверить пожар. Либо по пути, либо у ворот он был убит снайперским огнем. (Тело Орена Гольдина террористы похитили в Газу. 25.7.2024 останки были найдены в районе Хан-Юниса и вывезены в Израиль, – прим. ред.)

Когда Гольдин не ответил на сообщения от персонала службы безопасности, к воротам был направлен другой член отряда, 61-летний Боаз Авраам. Он тоже был убит.

На записях с камер безопасности кибуца видно, как в 07:34 группа из девяти боевиков, многие из которых в камуфляжной форме, проходит через главные ворота кибуца, предположительно, прибыв на мотоциклах. Один из террористов пытается войти в помещение охранника возле ворот кибуца, он несколько раз пинает дверь, но дверь не поддалась. Из видео непонятно, был ли кто-то в будке охранника в этот момент – бойцы "китат коненут" патрулировали кибуц и выясняли ситуацию с пожарами, возникшими из-за поджогов на предприятиях.

Боец "китат коненут" Дорон Стамкер рассказал, что примерно в 07:45 количество дыма и масштаб пожара увеличились, возле фабрики были слышны выстрелы. Но в тот момент отряд не осознавал масштаб нападения, хотя его участники слышали арабскую речь и выстрелы.

Затем Стамкер услышал от одного из двух членов "китат коненут", направившихся к главным воротам, что у ворот много террористов. Из переговоров по рации ему стало понятно, что Орен Гольдин ранен, а с другим бойцом отряда быстрого реагирования Боазом Авраамом нет связи.

Бойцы отряда пытались вызвать по рации координатора безопасности кибуца Ярона Шахара. По его рации ответил один из боевиков "Нухба", заявивший по-арабски: "Ярона больше нет, Ярона больше нет". Из этого оставшиеся бойцы "китат коненут" поняли, что Ярон Шахар, вероятно, погиб, и нападавшие подслушивают их переговоры по рации.

Тогда они перешли на мобильные телефоны, но сотовая связь то появлялась, то исчезала. В один из моментов возобновления связи Дорону Стамкеру позвонил его брат, также входивший в отряд "китат коненут" Рудаев, и сказал ему "прощай". 61-летний Лиор Рудаев, водитель скорой помощи и парамедик из Нир-Ицхака, был убит. Его тело было похищено в сектор Газы и до сих пор удерживается ХАМАСом. В соответствии с публикацией The Times of Israel, на которую ведет сноска отчета, Лиор Рудаев был ранен. Он отправил своим близким – жене и четверым детям – сообщения об этом, после чего связь с ним прервалась.

Между 09:00 и 09:10 еще одна группа террористов ХАМАСа, многие из которых были вооружены гранатометами (РПГ), вернулась в кибуц и открыла огонь по бойцам "китат коненут", защищавшим главные ворота кибуца. Интенсивный бой продолжался там 30 минут, часть которого была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Некоторые из проникших затем покинули кибуц, в то время как другие продвинулись глубже внутрь.

В 09:45 произошла еще одна волна нападений, когда гражданские лица из Газы вошли в кибуц и начали грабить дома и воровать автомобили.

В 11:00 оставшиеся бойцы "китат коненут" забаррикадировались в доме и создали импровизированный командный пункт (если принять во внимание, что по отчету британского парламента, группа быстрого реагирования состояла из семи бойцов, и к этому времени четверо из них уже были убиты, забаррикадировались в доме до троих бойцов, – прим. ред.). Они вызвали помощь от сил безопасности и получили информацию, что подразделения Южной бригады дивизии "Газа" по дороге к ним, но были задержаны засадами на региональных подъездных дорогах и шоссе 232.

Примерно в это же время боевики похитили 5 членов израильско-аргентинской семьи Марман/Леймберг. Клара Марман, 63 года, ее партнер Луис Хар, 70 лет, ее брат Фернандо, ее сестра Габриэла Леймберг, 59 лет, и дочь последней Миа, 17 лет, прятались в защищенной комнате ("мамад") своего дома. Боевики ворвались в дом через окна и силой проникли в защищенную комнату, дверь которой не запиралась. Клара Марман вспоминала: "Они начали кричать, чтобы мы пошли с ними. Я плохо говорю на иврите, но и они тоже. Они кричали нам по-английски "go, go, go!". Нас вывели через дверь. Когда я вышла, я увидела, что все окна и двери в районе были разбиты". Похищенная семья была доставлена фургоном вместе с собакой Мии в Газу, а затем через туннели в Рафиах.

В 11:30 боевики ворвались в дом Моше и Дианы Розен, которые прятались в защищенной комнате. Террористы выстрелили в замок "мамада", и дверь открылась. Террористы вошли в защищенную комнату и открыли огонь, Моше и Диана Розен, 72 и 75 лет, в результате были ранены. После разграбления их холодильника и дома, похитители повели их пешком к границе с Газой (около пяти километров). Достигнув проломленного забора, пара отказалась переходить в Газу, настаивая, что они не могут продолжать идти из-за своих ранений. Их похитители в конечном итоге отпустили их, возможно, испугавшись близости израильского вертолета.

Примерно в полдень еще одна группа террористов из Газы проникла в тыл кибуца и вошла в пустующие в тот момент общежития для волонтеров-подростков. Члены "китат коненут" обнаружили их и открыли огонь, заставив их уйти. (По всей видимости, речь идет о мародерах из сектора Газы – "условно мирном населении", – прим. ред.).

В 13:20 израильские войска, включая специализированные антитеррористические силы, прибыли в кибуц и начали обыскивать дома в поисках проникших боевиков. Их сопровождали житель кибуца Дор Сабаг и его брат, которые направляли солдат к домам, где произошли проникновения, основываясь на запросах о помощи в группе WhatsApp кибуца. В свидетельстве Дора Сабага рассказывается, что когда он с солдатами вошли в один из домов, они увидели на кухне оставленные арабами экскременты и мочу. По всей видимости, так нападавшие пытались "отомстить" за то, что хозяину дома удалось застрелить террориста через дверь "мамада".

В 16:00 военнослужащие добрались до дома семьи Марман, увидели следы стрельбы и мародерства и установили, что семья пропала.

Жителям кибуца разрешили покинуть свои безопасные комнаты в 20:30 и было приказано собраться в детском саду в центре кибуца, который был защищен от ракетных обстрелов. Их эвакуировали на следующее утро.

Утром 8 октября трое бойцов "китат коненут" числились пропавшими, предположительно похищенными.

Однако останки члена отряда быстрого реагирования 61-летнего Боаза Авраама были идентифицированы лишь через несколько дней после резни: первоначально их ошибочно считали телом террориста.

33-летний механик Орен Гольдин, как выяснилось, был убит 7 октября, а его тело вывезено в Газу. Останки Орена были найдены в районе Хан-Юниса и в июле 2024 года возвращены в ходе военной операции.

Таль Хаими, 41 год, животновод молочного хозяйства и член кибуца в третьем поколении, также был убит в кибуце 7 октября 2023 года, а его тело похищено в Газу. Его останки и останки Лиора Рудаева, до сих пор удерживаются террористами.