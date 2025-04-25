Нетаниягу против Бара, Смотрич против харедим. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Новый виток противостояния между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой Общей службы безопасности (ШАБАК) Роненом Баром, стал бесспорно главным событием уходящей недели. Не часто глава ШАБАКа обвиняет главу правительства в действиях, которые выглядят, мягко говоря, не слишком приглядно. С другой стороны, не часто премьер-министр обвиняет главу ШАБАКа в подаче декларации, содержащей ложь.

На фоне этой истории вновь проявили себя два очага напряженности, угрожающие будущему коалиции. Бецалель Смотрич, разгневанный намерением премьер-министра возобновить поставки гуманитарной помощи в Газу, а еще более – неутешительным положением его партии в опросах, вновь угрожает выходом из коалиции. Со своей стороны, ультраортодоксальные партии обостряют риторику по вопросу о законе о призыве. Несмотря на то, что до решительных и решающих действий еще далеко, угрозы, озвученные ультраортодоксами на этой неделе, могут означать начало пути в одном направлении – в направлении выборов.

Сам премьер-министр чувствует приближение критического момента: 7 мая завершается этап допроса адвокатом на судебных заседаниях по его уголовным делам. После этого должна начаться главная и самая неприятная для любого обвиняемого часть процесса: перекрестный допрос. Иными словами, главу правительства начнут допрашивать представители прокуратуры.

В оппозиции видят, что коалиционная почва начала вибрировать, и усиливают давление, вплоть до неожиданного предложения объединить оппозицию в одну общую фракцию.

Нетаниягу против Бара. История одного промаха

Декларация, поданная на этой неделе главой ШАБАКа Роненом Баром в Высший суд справедливости (БАГАЦ) – это, бесспорно, один из самых шокирующих документов, когда-либо появлявшихся в израильском общественном пространстве. Даже открытая часть документа выглядит как обвинительное заключение, предъявленное Баром Нетаниягу. Попытка привлечь ресурсы спецслужбы для действий против лидеров протестов, требование лояльности правительству, а не БАГАЦу в случае конституционного кризиса, а главное – требование премьер-министра от Бара подписать обращение в суд, составленное приближенными Нетаниягу, в котором говорилось о том, что премьер-министр не может давать показания во время суда.

Даже если в этом документе нет оснований для начала уголовного расследования в отношении премьер-министра, выглядит все описанное Баром как реализация угрозы, озвученной в середине марта предшественником Бара, Надавом Аргаманом. Напомним, что Аргаман пригрозил рассказать "все, что ему известно о премьер-министре". Аргаману такая угроза стоила допроса в полиции. Ронен Бар решил не угрожать, он просто представил в суд декларацию.

Можно предположить, что такой шаг Бара стал для Нетаниягу неожиданностью, и это очень плохо говорит о его адвокатах. В тот момент, когда была подана апелляция против увольнения Ронена Бара, хоть он сам ее и не подавал, можно было предвидеть, что суд запросит ответную версию главы ШАБАКа. Так и случилось.

Нетаниягу понял, чем ему грозит подача апелляции Бара, и попытался остановить снежный ком. В последние дни перед подачей декларации канцелярия премьер-министра вела переговоры с Баром, стремясь не допустить публикацию. Бару было предложено очень много, в том числе участие в процессе выбора преемника и согласованная дата ухода в отставку. Однако запустить процесс оказалось, как это частно бывает, гораздо легче, чем остановить. Декларация была подана, и каждый увидел в ней только то, что хотел увидеть. Сторонники премьера сфокусировали внимание на той части, где речь шла о 7 октября, противники Нетаниягу – на всем остальном.

По состоянию на вечер 24 апреля, Нетаниягу еще своей декларации не представил. Скорее всего это будет сделано 27 апреля, однако есть и те, кто считают, что подача такой декларации может быть опасна для премьера. БАГАЦ вряд ли станет заниматься выяснением вопроса, кто из сторон – Бар или Нетаниягу – говорит правду. Однако существует вероятность того, что одного из них заподозрят в подаче ложной декларации. Для почти пенсионера Ронена Бара это менее опасно, чем для премьер-министра, желающего остаться в должности. Учитывая, что проверять подозрения в случае их возникновения предстоит юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре, можно представить возможные масштабы скандала.

Каким бы ни был финал этой истории, она оставляет тягостное впечатление. Либо премьер-министр вел себя, по меньшей мере, проблематично и не очень достойно. Либо глава ШАБАКа, одной из самых мощных силовых структур в Израиле, говорил неправду в декларации, поданной под присягой в Верховный суд. Не знаю, какая из версий хуже. Кроме того, конфликт имеет острый запах личных интересов (с обеих сторон), и интересы эти не всегда коррелируют с интересами государства.

Бецалель Смотрич: в поисках утерянных мандатов

Министр финансов и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич в очень тяжелом настроении. Несмотря на удачное завершение процесса утверждения государственного бюджета и серию достижений, важных для поселенческого электората Смотрича, все это не сказывается на числе мандатов, которые в опросах получает его партия. По большинству опросов, "Ционут Датит" не проходит электоральный барьер, и Смотрич срочно ищет выход из положения. Помимо постепенной, но неуклонной радикализации в вопросе призыва ультраортодоксов, глава "Ционут Датит" вернулся в свою привычную нишу и стал "самым правым" в правительстве в том, что касается войны в Газе. Ситуация этому благоприятствует. С одной стороны, Итамар Бен-Гвир уже исчерпал свою "квоту" выходов из правительства, и вряд ли может позволить себе еще один выход. Но у Смотрича есть возможность взять инициативу в свои руки. Что он на этой неделе и сделал. Сначала глава минфина озвучил то, что до сих пор не произносил прямо: "Возвращение заложников – важная задача, но не самая важная. Ради выполнения этой задачи нельзя идти на капитуляцию перед ХАМАСом". Возмущенные заголовки и речи депутатов от оппозиции не только не трогают Смотрича, но и играют ему на руку. Он обращался не к тем 56% израильтян, которые, судя по опросу KANTAR, поддерживают сделку с ХАМАСом, а к тем 22%, которые возражают против нее. Они являются его электоральной основой, именно их он хочет вернуть.

Позднее, на заседании военно-политического кабинета, Смотрич вступил в перепалку с начальником генерального штаба Эялем Замиром по поводу ввоза гуманитарной помощи в сектор и распределения ее. Очень быстро Смотрич понял, что допустил промах, публично конфликтуя с новым начальником генштаба, и перенес огонь критики на премьер-министра. В политической системе убеждены, что Смотрич намерен подать в отставку, если война в Газе не перейдет в интенсивную фазу. Впрочем, есть те, кто убеждены, что он выйдет из правительства в любом случае.

Тем временем ухудшаются отношения между "Ционут Датит" и ультраортодоксальными партиями. Нападки со стороны Гафни и других лидеров харедим на Смотрича после его слов о заложниках связаны в том числе с высказываниями министра финансов по поводу закона о призыве. По мере приближения к окончанию пасхальных каникул парламента, эта тема становится все более актуальной.

Закон о призыве: терпение ультраортодоксов истекает

24 апреля газета "Маарив" опубликовала сообщение, согласно которому в "Яадут а-Тора" окончательно отчаялись добиться принятия того закона о призыве, который устроил бы их. На данный момент ультраортодоксы не намерены "активно" действовать, стремясь развалить коалицию, однако и "пассивного сопротивления" может быть достаточно для того, чтобы коалиция перестала нормально функционировать. В "Яадут а-Тора" угрожают перейти к тому, что называют тактикой Бен-Гвира. Иными словами, не выходя из коалиции, ультраортодоксы перестают соблюдать коалиционную дисциплину. Хотят – голосуют с коалицией, хотят – нет. Уволить их Нетаниягу не может. Вместо этого премьер-министр, судя по некоторым публикациям, намерен сменить главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, то есть той самой комиссии, которая занимается рассмотрением и подготовкой к голосованию закона о призыве. Нынешний глава комиссии Юлий Эдельштейн продолжает утверждать, что его комиссия утвердит только тот законопроект, который будет приемлем для армии. У Нетаниягу с этим постулатом есть только одна проблема: такой законопроект не будет приемлем для ультраортодоксальных фракций.

Намеки и публикации по поводу возможности смены Эдельштейна направлены в первую очередь на ШАС и "Яадут а-Тора". Как смена министра обороны была помимо прочего демонстрацией в сторону харедим: "Смотрите, я стараюсь ради нашего общего дела", так и сейчас выглядит возможная смена главы комиссии по обороне.

Как бы то ни было, ситуации с законом о призыве это не изменит. Закон, который "утвердят" Гафни и Гольдкнопф, не утвердит глава Верховного суда Ицхак Амит. И наоборот.

Оппозиция: на полном ходу на нейтральной передаче

На этой неделе стало известно, что оппозиционные фракции инициируют проведение двух внеочередных пленарных заседаний Кнессета. Для того, чтобы созвать такие заседания в дни каникул, необходимы подписи не менее 25 депутатов. Собрать такое число подписей не составляет большого труда. Эти заседания, или одно из них, пройдут судя по всему, еще до Дня Независимости, который будет отмечаться 1 мая.

Но созыв заседания Кнессета и проведение "соревнования", кто произнесет более яркую антиправительственную речь, это только часть того, что запланировала оппозиция. Депутат Гилад Карив ("Демократим") выступил с неожиданной инициативой. Он предложил объединить все оппозиционные фракции в одну общую. Такой шаг, по мнению депутата, может позволить сформировать единый фронт борьбы с правительством. Вряд ли это предложение продвинется дальше инициативы Карива.

Как бы то ни было, все эти действия и манипуляции не приближают оппозицию к ее главной цели – свержению правительства Нетаниягу. Для того, чтобы были объявлены досрочные выборы, коалиция должна развалиться изнутри. Пока этого не происходит.

Суд идёт

Тем временем суд над премьер-министром Биньямином Нетаниягу продолжается. 7 мая завершится допрос премьера адвокатом, а после этого начнется самая интересная для наблюдателей и самая сложная для премьер-министра часть процесса – допрос представителями прокуратуры. Уже сейчас едва ли не каждое заседание сопровождается просьбами премьер-министра сократить его время, отложить следующее, сделать перерыв. В настоящий момент судьи благосклонно относятся к просьбам Нетаниягу. Вряд ли ему позволят так тянуть время, когда начнется допрос прокурором. Как Нетаниягу будет совмещать пребывание два, а то и три дня в неделю в зале суда с деятельностью премьер-министра, остается неясным.

Бывший юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн заявил на этой неделе, что нынешняя ситуация доказывает, что премьер-министр, обвиняемый в уголовных преступлениях, не может нормально функционировать на своем посту. Вайнштейн не предложил определенного решения, заявив лишь, что "французский закон", освобождающий премьер-министра от расследований на время каденции, возможно способен изменить ситуацию к лучшему. Совершенно очевидно, что этот закон уже не будет иметь отношения к Нетаниягу, суду над ним и его попытке продолжать функционировать в качестве премьер-министра, являясь обвиняемым. Если "французский закон" и будет принят, это произойдет только после того, как в Израиле будет избран премьер-министр, не находящийся под следствием или судом.