Неделя до 1 сентября: минфин и учителя далеки от соглашения

До 1 сентября осталась одна неделя, однако министерство финансов и профсоюзы учителей все еще не подписали соглашение, которое может предотвратить забастовку.

В среду, 24 августа, председатель объединения учителей старших классов Ран Эрез заявил, что готов повторить опыт 2007 года, когда старшеклассники первые два месяца учебного года не ходили в школу. Вместе с тем Эрез выразил оптимизм и надежду на то, что соглашение все-таки будет достигнуто.

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Глава профсоюза учителей Яффа Бен-Давид угрожает забастовкой давно. Уже были отменены традиционные встречи между первоклассниками и преподавателями перед началом учебного года. Этот шаг, который, очевидно, призван показать серьезность намерений профсоюза, вызвал недовольство со стороны родителей. Представители национального родительского комитета заявляют, что поддерживают учителей, однако не их способ борьбы за свои права.

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Министр просвещения Ифат Шаша-Битон выступает с резкой критикой министерства финансов и утверждает, что если бы глава минфина Авигдор Либерман хотел достигнуть соглашения, оно было бы подписано еще несколько месяцев назад.

Либерман, в свою очередь, продолжает обвинять учителей в том, что они "взяли в заложники" детей и родителей, и угрожает потребовать судебный запрет на проведение забастовки. Ранее на этой неделе глава минфина пригрозил увольнением в том случае, если в переговоры активно вмешается премьер-министр Израиля Яир Лапид.

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При этом министерство финансов с одной стороны и учителя и минпрос с другой делают противоречащие друг другу заявления о сути конфликта.

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Минфин утверждает, что основным камнем преткновения является требование повышать учителям зарплату не за стаж, а за академические достижения. Учителя действительно считают эту инициативу неприемлемой, однако заявляют, что основной проблемой является не это требование, а отказ улучшить условия труда опытным учителям. Именно опытные учителя, по мнению профсоюза, могут стать основными "жертвами" предлагаемого минфином соглашения, поскольку минфин предлагает повысить им зарплату всего на несколько процентов, тогда как зарплата начинающих учителей вырастет на десятки процентов.

Министр финансов также настаивает на том, что подписание соглашения тормозит попытка минфина хотя бы частично привести в соответствие школьные каникулы и выходные родителей. Однако министр просвещения Ифат Шаша-Битон ранее уже заявляла, что учителя готовы рассмотреть различные инициативы минфина в этом вопросе, однако только после того, как будет достигнуто соглашение о зарплатах.

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Помимо основных расхождений существуют также разногласия по вопросам о различных льготах и бонусах, которые учителя получают по тем или иным критериям.

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Напомним, недавно сайт NEWSru.co.il провел опрос, показавший, что наши читатели недовольны израильской системой образования – они поставили ей "тройку с минусом" – между "удовлетворительно" и "плохо". Причем учившиеся в израильских школах дают системе просвещения даже более низкую оценку, чем те, кто в Израиле не получал школьное образование. 43% опрошенных считают министерство просвещения главным виновником кризиса в образовательной системе. 31% возлагают главную ответственность на профсоюзы учителей. 11% полагают, что в наибольшей степени в этом повинно министерство финансов. Был задан вопрос: "Чью позицию вы поддерживаете – министерства финансов или организаций учителей?" 40% стали на сторону минфина, 24% – на сторону организаций учителей. 32% заявили, что они никого не поддерживают в этом конфликте. Мы попросили дать прогноз: начнется ли учебный год в израильских школах и детских садах без задержек, 1 сентября 2022 года? 33% верят, что начнется. 34% считают, что не начнется. Прочие не готовы давать такой прогноз.