В Газе погиб боец бригады "Цанханим"
время публикации: 25 августа 2024 г., 07:37 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 07:43
Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Амит Цадиков, 20 лет, из Бейт-Дагана, боец 202-го батальона бригады "Цанханим".
Сообщается также, что в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец 601-го инженерного батальона 401-й бригады.
С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 337 военнослужащих.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 700 военнослужащих ЦАХАЛа.