В Газе погиб боец бригады "Цанханим"

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Амит Цадиков, 20 лет, из Бейт-Дагана, боец ​​202-го батальона бригады "Цанханим".

Сообщается также, что в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец ​​601-го инженерного батальона 401-й бригады.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 337 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 700 военнослужащих ЦАХАЛа.