Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 августа: около Дженина застрелен террорист
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Мадаме), около Калькилии, в Хевроне, около Бейт-Лехема (в Туку, Хусане).
Происходили вооруженные столкновения.
На КПП Джаламэ, к северу от Дженина, израильские военные застрелили боевика, который обстреливал блокпост.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 августа.