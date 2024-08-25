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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 августа: около Дженина застрелен террорист

время публикации: 25 августа 2024 г., 07:17 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 07:22
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 августа: около Дженина застрелен террорист
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Мадаме), около Калькилии, в Хевроне, около Бейт-Лехема (в Туку, Хусане).

Происходили вооруженные столкновения.

На КПП Джаламэ, к северу от Дженина, израильские военные застрелили боевика, который обстреливал блокпост.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 августа.

Израиль
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