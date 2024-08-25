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Израиль

Вылеты из международного аэропорта "Бен-Гурион" временно прекращены

время публикации: 25 августа 2024 г., 05:30 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 05:49
Вылеты из международного аэропорта "Бен-Гурион" временно прекращены
Flash90/Nati Shohat

Из-за ситуации в сфере безопасности вылеты из международного аэропорта "Бен-Гурион" утром в воскресенье, 25 августа, будут отложены и не будут выполняться в течение следующих нескольких часов.

Рейсы, следующие в Тель-Авив, будут направлены на посадку в ближайших альтернативных аэропортах.

Управление аэропортов Израиля заявило, что путешественникам рекомендуется следить за изменениями в расписаниях авиакомпаний.

Судя по онлайн-табло "Бен-Гуриона", прибывающие рейсы перенаправляют в аэропорт "Рамон" на юге страны. Все вылеты отложены.

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