ЦАХАЛ осуществляет превентивный удар по "Хизбалле" в Ливане

В связи с обнаружением подготовки террористической организации "Хизбалла" к нанесению ракетных ударов по государству Израиль ЦАХАЛ осуществляет превентивные удары по целям в Ливане, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

В первый час после начала атаки были поражены десятки целей на территории Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант находятся в "Кирие" в Тель-Авиве. Официально подтверждено: одобрена превентивная атака против "Хизбаллы".

Управление тылом Израиля вскоре опубликует новые распоряжения для населения. На данном этапе жителям Верхней Галилеи, Голанских высот и Западной Галилеи настоятельно рекомендовано оставаться с защищенных помещениях, избегать перемещений и собраний. Фермерам не следует выходит на работу в поля.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС наносят удары по объектам "Хизбаллы", представляющим непосредственную угрозу израильскому тылу. Ожидается, что "Хизбалла" в скором времени попытается осуществить массированные атаки с применением ракет и беспилотников.

ЦАХАЛ предупреждает: "Защита не герметична, в связи с чем необходимо подчиняться директивам Управления тылом. Вы можете услышать взрывы в результате перехватов или падений. Продолжайте действовать ответственно и спокойно".

Также в заявлении ЦАХАЛа сказано: Мы предупреждаем ливанских граждан, находящихся на юге Ливана. Мы понимаем, что "Хизбалла" сейчас готовится обстреливать израильскую территорию, располагаясь недалеко от вашего дома. Вы в опасности. Мы атакуем и устраняем угрозы со стороны "Хизбаллы". Любой, кто находится вблизи районов, где действует "Хизбалла", должен держаться от них подальше, чтобы защитить себя и свою семью".

В 7:00 в "Кирие" начнется заседание кабинета безопасности Израиля.