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Израиль

В Газе погиб боец Иерусалимской бригады Шломо Йонатан Хазут

время публикации: 25 августа 2024 г., 22:42 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 22:48
Старший сержант резерва Шломо Йонатан Хазут
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий в центре сектора Газы погиб старший сержант резерва Шломо Йонатан Хазут, 36 лет, из Ашдода, боец 9207-го батальона Иерусалимской бригады (16).

В бою, в котором погиб Шломо Йонатан Хазут, был тяжело ранен резервист из 9207-го батальона Иерусалимской бригады (16).

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 339 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 702 военнослужащих ЦАХАЛа.

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