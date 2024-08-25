В Газе погиб боец Иерусалимской бригады Шломо Йонатан Хазут

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий в центре сектора Газы погиб старший сержант резерва Шломо Йонатан Хазут, 36 лет, из Ашдода, боец 9207-го батальона Иерусалимской бригады (16).

В бою, в котором погиб Шломо Йонатан Хазут, был тяжело ранен резервист из 9207-го батальона Иерусалимской бригады (16).

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 339 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 702 военнослужащих ЦАХАЛа.