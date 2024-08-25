324-й день войны в Израиле: новый этап противостояния с "Хизбаллой". Хронология событий

Воскресенье, 25 августа 2024 года, 324-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, начиная с 7 октября 2023 года.

Армия Израиля активно атакует "Хизбаллу" в Ливане. "Хизбалла" обстреливает север Израиля. ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, уничтожая инфраструктуру ХАМАСа и ликвидируя боевиков. Продолжаются операции в Иудее и Самарии.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 25.08.2024

08:00

Офис премьер-министра Израиля распространил следующее заявление: ""Хизбалла" готовилась рано утром провести массированную террористическую атаку против Израиля – мы превентивно атаковали цели на территории Ливана для предотвращения и устранения угрозы и продолжим решительно реагировать на любую агрессию. Террористическая организация "Хизбалла" сегодня утром запустила с юга Ливана сотни ракет и беспилотников в сторону Израиля. Силы Армии обороны Израиля обнаруживают, перехватывают и атакуют все объекты, используемые для террористической деятельности, угрожающей гражданам нашей страны. Ливан и террористическая организация "Хизбалла", действующая по указке из Ирана, несут ответственность за ухудшение ситуации безопасности на севере, нарушая резолюции Совета Безопасности 1559 и 1701. Мы примем все необходимые меры для восстановления безопасности на северной границе и безопасного возвращения жителей в свои дома – Израиль продолжит решительно реагировать на агрессию террористической организации Хезболла, которая с октября 2023 года запускает ракеты и беспилотники с территории Ливана, причиняя ущерб и приводя к гибели израильтян. "Хизбалла" подвергает опасности жителей Ливана – террористическая организация использует инфраструктуру и гражданское население Ливана в качестве живого щита и размещает пусковые установки и вооружение в населенных пунктах, рядом с жилыми домами. Объявлено "особое положение" в тылу – инструкции Командования тыла спасают жизни. Система оповещения Командования тыла способна предоставить предупреждение в реальном времени в зоне, где существует опасность. Защита не герметична, поэтому следует действовать ответственно и хладнокровно и строго следовать инструкциям Командования тыла".

07:00

Источник в силах безопасности заявил редакции "Едиот Ахронот"/Ynet, что террористическая организация "Хизбалла" планировала нанести удар по стратегическому объекту в районе Тель-Авива. Об этом пишет журналист Итамар Айхнер. Возможно планировался удар по международному аэропорту "Бен-Гурион". Этот источник передает: "Хизбалла" планировала запустить тысячи ракет и БПЛА по сотням военных и стратегических целей.

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Амит Цадиков, 20 лет, из Бейт-Дагана, боец ​​202-го батальона бригады "Цанханим". Сообщается также, что в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец ​​601-го инженерного батальона 401-й бригады.

Вновь тревога в Верхней Галилее.

"Хизбалла" заявила, что за два часа, с 5 утра, атаковала 11 целей на территории Израиля, выпустив сотни ракет и БПЛА.

В "Кирие" в Тель-Авиве началось заседание кабинета безопасности Израиля, посвященное новому этапу вооруженного противостояния с "Хизбаллой".

06:00

"Хизбалла" продолжает наносить удары по северу Израиля.

Управление тылом ЦАХАЛа опубликовало новые инструкции для населения в связи с активизацией боевых действий против "Хизбаллы" (действуют до 18:00 26 августа, если не будет новых инструкций). Для жителей центра и юга страны изменений и ограничений пока нет. Для жителей севера страны: необходимо находиться вблизи от защищенных убежищ; на открытой местности можно собираться группами не более 30 человек, в закрытых помещениях – до 300 человек; на местах работы и учебы должна быть обеспечена возможность быстро пройти в защищенное убежище.

МАДА: во время отражения воздушной атаки в Акко женщина получила легкие ранения лица и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу "Бней-Цион".

05:00

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

"Хизбалла" продолжает наносить удары по северу Израиля.

Ливанские источники подтверждают нанесение ЦАХАЛом десятков ударов по объектам на территории страны.

В первый час с момента начала атаки "Хизбаллой" были выпущены десятки или даже сотни ракет и беспилотников. Сведений о пострадавших в первый час после начала атаки не поступало, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Из-за ситуации в сфере безопасности вылеты из международного аэропорта "Бен-Гурион" утром в воскресенье, 25 августа, будут отложены и не будут выполняться в течение следующих нескольких часов. Рейсы, следующие в Тель-Авив, будут направлены на посадку в ближайших альтернативных аэропортах. Управление аэропортов Израиля заявило, что путешественникам рекомендуется следить за изменениями в расписаниях авиакомпаний. Судя по онлайн-табло "Бен-Гуриона", прибывающие рейсы перенаправляют в аэропорт "Рамон" на юге страны. Все вылеты отложены.

04:00

"Хизбалла" атакует цели на территории Израиля. Сигналы тревоги звучат во многих населенных пунктах Верхней Галилеи и Западной Галилеи. Террористы применяют ракеты и БПЛА.

В связи с обнаружением подготовки террористической организации "Хизбалла" к нанесению ракетных ударов по государству Израиль ЦАХАЛ осуществляет превентивные удары по целям в Ливане. Подробней

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Хальхут в Джабалии, на севере сектора. Есть раненые.

03:00

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа вновь нанесли удар по цели в Зайтуне, в юго-восточной части города Газа.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Шхеме. В Балате, на востоке города, задержаны подозреваемые. Происходят столкновения.

02:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Хевроне.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в юго-восточной части города Газа.

Источники в Газе: силы ЦАХАЛа обстреливают цели в Зайтуне, к юго-востоку от города Газа.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Туку, юго-восточней Бейт-Лехема.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Мадаме, к югу от Шхема, задержан подозреваемый.

Источники в ПА: к востоку от Калькилии израильскими военными задержаны двое подозреваемых

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Хусане, к западу от Бейт-Лехема.

01:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Хеврон.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" в ночь на 25 августа заявила, что выпустила ударные БПЛА в сторону Хайфы.

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели на востоке Хан-Юниса, на юге сектора.

Источники в ПА: на КПП Джаламэ, к северу от Дженина, израильские военные застрелили боевика, который обстреливал блокпост.

00:00

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в районе Хакр аль-Джами, к югу от Дир аль-Балаха, в центре сектора. Есть убитые и раненые.

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Последний сигнал тревоги около границы сектора Газы был зафиксирован 23 августа в 18:02. Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – 24 августа в 10:23. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на август 2024 года, террористы удерживают более 110 человек (живых и мертвых). В их числе 94 мужчин, 16 женщин и двое детей, похищенных в ходе террористической атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года. Известно, что 40 похищенных нет в живых, тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Гольдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году).

Освобождены/спасены 135 человек: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле более 1600 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 15000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли около 340 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы или взяты в плен около 14000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели более 420 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и боевиков-суннитов в Ливане). В Газе, Ливане, Иране ликвидированы многие лидеры террористических организаций.

С начала войны из сектора Газы были запущены около 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Около 6000 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Из Сирии были выпущены десятки ракет. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии – в Иудее и Самарии – были задержаны около 4900 подозреваемых в терроре, около 2000 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР. Осуществлены ликвидации лидеров террористов в Бейруте. 31 июля в Тегеране был уничтожен глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (Израиль не брал на себя ответственность за эту операцию).

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 40000 убитых с начала войны и примерно 90000 раненых. По данным минздрава Палестинской автономии, признаваемым как достоверные ООН, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди (от 60 и старше).

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля 2024 года Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.

20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде (Йемен) в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов.

25 августа 2024 года ЦАХАЛ превентивно атаковал объекты "Хизбаллы" в Ливане. Начался новый этап противостояния с "Хизбаллой".