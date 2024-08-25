ЦАХАЛ об "автомобильном теракте" на въезде в Ариэль: ликвидированы двое террористов

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала подробности чрезвычайного происшествия на въезде в Ариэль, в ходе которого военнослужащими были ликвидированы двое террористов.

По данным предварительного расследования, двое боевиков на автомобиле с палестинскими номерными знаками двигались по встречной полосе со стороны перекрестка Тапуах, врезаясь во встречные машины с израильскими номерами. На въезде в Ариэль они попытались совершить наезд на израильских военнослужащих и были ликвидированы открытым в их сторону огнем.

В машине террористов были обнаружены бронежилет и магазин к автомату.

В результате наезда один военнослужащий получил легкие травмы, он доставлен в больницу. Семья пострадавшего уведомлена о случившемся.