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Израиль

Попытка "автомобильного теракта" на въезде в Ариэль, террорист ликвидирован

время публикации: 25 августа 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 18:38
Попытка "автомобильного теракта" на въезде в Ариэль, террорист ликвидирован
Yossi Aloni/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" сообщила о попытке "автомобильного теракта" на въезде в Ариэль.

По предварительным данным, автомобиль с палестинскими номерными знаками, ехавший против движения, на большой скорости приблизился к блокпосту с израильскими военнослужащими, пытаясь совершить наезд.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что террорист ликвидирован.

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