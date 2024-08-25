Попытка "автомобильного теракта" на въезде в Ариэль, террорист ликвидирован

Радиостанция "Кан Бет" сообщила о попытке "автомобильного теракта" на въезде в Ариэль.

По предварительным данным, автомобиль с палестинскими номерными знаками, ехавший против движения, на большой скорости приблизился к блокпосту с израильскими военнослужащими, пытаясь совершить наезд.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что террорист ликвидирован.