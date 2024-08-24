Даниэль Хагари: "Предстоящая неделя станет очень важной"

На фоне переговоров о возварщении похищенных пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что предстоящая неделя станет очень важной на севере и на юге. Он также рассказал о двух боевых столкновениях, в ходе которых погибли четыре военнослужащих израильской армии.

Хагари подчеркнул, что как на севере, так и на юге ЦАХАЛ сохраняет высокую боеготовность. "Граждане должны сохранять бдительность, мы будем сообщать о развитии ситуации", – сказал он.

Контр-адмирал сообщил, что на истекшей неделе ЦАХАЛ атаковал 70 объектов ливанской группировки "Хизбалла", уничтожено более 20 террористов, в том числе высокопоставленные ракетчики.