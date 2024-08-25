Источник: в результате удара ЦАХАЛа была пресечена попытка "Хизбаллы" атаковать центр Израиля

Источник в силах безопасности заявил редакции "Едиот Ахронот"/Ynet, что террористическая организация "Хизбалла" планировала нанести удар по стратегическому объекту в районе Тель-Авива. Об этом пишет журналист Итамар Айхнер.

Возможно планировался удар по международному аэропорту "Бен-Гурион".

Этот источник передает: "Хизбалла" планировала запустить тысячи ракет и БПЛА по сотням военных и стратегических целей.

На этом фоне офис премьер-министра Израиля распространил следующее заявление: ""Хизбалла" готовилась рано утром провести массированную террористическую атаку против Израиля – мы превентивно атаковали цели на территории Ливана для предотвращения и устранения угрозы и продолжим решительно реагировать на любую агрессию. Террористическая организация "Хизбалла" сегодня утром запустила с юга Ливана сотни ракет и беспилотников в сторону Израиля. Силы Армии обороны Израиля обнаруживают, перехватывают и атакуют все объекты, используемые для террористической деятельности, угрожающей гражданам нашей страны. Ливан и террористическая организация "Хизбалла", действующая по указке из Ирана, несут ответственность за ухудшение ситуации безопасности на севере, нарушая резолюции Совета Безопасности 1559 и 1701. Мы примем все необходимые меры для восстановления безопасности на северной границе и безопасного возвращения жителей в свои дома – Израиль продолжит решительно реагировать на агрессию террористической организации Хезболла, которая с октября 2023 года запускает ракеты и беспилотники с территории Ливана, причиняя ущерб и приводя к гибели израильтян. "Хизбалла" подвергает опасности жителей Ливана – террористическая организация использует инфраструктуру и гражданское население Ливана в качестве живого щита и размещает пусковые установки и вооружение в населенных пунктах, рядом с жилыми домами. Объявлено "особое положение" в тылу – инструкции Командования тыла спасают жизни. Система оповещения Командования тыла способна предоставить предупреждение в реальном времени в зоне, где существует опасность. Защита не герметична, поэтому следует действовать ответственно и хладнокровно и строго следовать инструкциям Командования тыла".