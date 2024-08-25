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"Хевра Кадиша" Петах-Тиквы выплатит многомиллионную компенсацию за дискриминацию репатриантов

время публикации: 25 августа 2024 г., 18:12 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 18:12
"Хевра Кадиша" Петах-Тиквы выплатит многомиллионную компенсацию за дискриминацию репатриантов
Nati Shohat/Flash90

Ритуальная организация "Хевра Кадиша" Петах-Тиквы по решению суда выплатит родственникам умерших выходцев из стран бывшего СССР компенсацию в размере 8,7 миллионов шекелей за дискриминацию: "Хевра Кадиша" хоронила их близких на отдельном участке из-за выгравированных на памятниках портретов.

Как сообщает "Калькалист", в период с 2011 по 2016 годы "Хевра Кадиша" Петах-Тиквы хоронила умерших выходцев из бСССР на отдельных участках кладбища по той причине, что их семьи обычно заказывают гравировку портрета на могибльном камне, вопреки уложениям Галахи.

Несколько семей умерших подали в суд на дискриминацию и унижение, которым их подвергла "Хевра Кадиша" безо всяких на то оснований. В 2021 году судья Иехезкель Кинер одобрил представительский иск, поданный близкими умерших, однако ушел в отставку до определения суммы компенсации.

Судья окружного суда Центрального округа Хана Кицис постановила, что "Хевра Кадиша" должна выплатить истцам 8,7 миллиона шекелей за дискриминацию. Отметим, что речь идет о прецедентном решении: суд по данному иску определил, что кладбище является общественным местом, подпадающим под закон о запрете дискриминации в общественных местах.

Израиль
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