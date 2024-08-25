Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 25 августа, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность. Дымка на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 19-34, на побережье Мертвого моря – 28-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-34, на Голанских высотах – 22-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В понедельник ожидается небольшое повышение температуры. Во вторник – без существенных изменений. В среду жара спадет.