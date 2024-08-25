Тревога в Акко и окрестностях, легко ранена женщина

В 5:43 25 августа тревога "Цева адом" была слышна в городе Акко и окрестностях. Вскоре была повторная тревога в том же районе. Предварительно: ракетный обстрел. Возможно, речь идет о запуске противоракет по воздушным целям.

Вскоре служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в Акко женщина получила легкие ранения лица и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу "Бней-Цион".