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Израиль

Тревога в Акко и окрестностях, легко ранена женщина

время публикации: 25 августа 2024 г., 05:46 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 06:32
Тревога в Акко и окрестностях
Chen Leopold/Flash90

В 5:43 25 августа тревога "Цева адом" была слышна в городе Акко и окрестностях. Вскоре была повторная тревога в том же районе. Предварительно: ракетный обстрел. Возможно, речь идет о запуске противоракет по воздушным целям.

Вскоре служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в Акко женщина получила легкие ранения лица и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу "Бней-Цион".

Израиль
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