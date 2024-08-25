Ракетный обстрел центра Израиля из сектора Газы

В 22:01 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Ришон ле-Ционе, после которого прогремел взрыв, который был слышен в Бат-Яме и Холоне.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из южной части сектора Газы, она упала на незастроенной территории. (Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на источник в ЦАХАЛе, что ракета была запущена из района Хан-Юниса).

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что после сигнала тревоги в службу скорой помощи не поступало сообщений о раненых или пострадавших в результате ракетного обстрела.

ХАМАС заявил о своей ответственности за этот обстрел.

Это первый ракетный обстрел района Гуш-Дана из Газы с 29 января, если не считать попытки ракетного обстрела 13 августа, когда ракета упала в возду около около центральной части израильского побережья Средиземного моря.

Информация уточняется.