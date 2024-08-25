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Израиль

Израильская делегация вернулась с переговоров в Каире

время публикации: 25 августа 2024 г., 21:49 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 21:51
Израильская делегация вернулась с переговоров в Каире
Avshalom Sassoni/Flash90

Израильская делегация, которую возглавлял руководитель "Мосада" Давид Барнеа, вернулась из Каира, где проходил очередной раунд переговоров о возвращении заложников и достижении прекращения огня в секторе Газы. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно сообщениям израильских СМИ, переговоры продолжались всего несколько часов. Членам переговорной группы не были делегированы полномочия вносить изменения в израильское предложение относительно мер безопасности в районе Филадельфийского коридора.

При этом член политбюро ХАМАСа Усама Хамдан вновь заявил, что его организация продолжает придерживаться предложения, которое было получено от США 2 июля, и отклоняет поправки, внесенные в него Израилем после указанной даты.

Ливанский телеканал "Аль-Джадид" и выходящая в Лондоне газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщили вечером 25 августа, что делегация ХАМАСа вылетала из Каира в Доху для консультаций с политическим руководством группировки.

Израиль
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Делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры