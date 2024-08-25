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Израиль

"Хизбалла" наносит удары по северу Израиля

время публикации: 25 августа 2024 г., 05:37 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 06:04
"Хизбалла" наносит удары по северу Израиля
David Cohen/Flash90

С 4:45 25 августа "Хизбалла" атакует цели на территории Израиля. Сигналы тревоги звучат во многих населенных пунктах Верхней Галилеи и Западной Галилеи. Террористы применяют ракеты и БПЛА.

В первый час с момента начала атаки были выпущены десятки или даже сотни ракет и беспилотников.

Сведений о пострадавших в первый час после начала атаки не поступало, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Информация уточняется.

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