"Хизбалла" наносит удары по северу Израиля

С 4:45 25 августа "Хизбалла" атакует цели на территории Израиля. Сигналы тревоги звучат во многих населенных пунктах Верхней Галилеи и Западной Галилеи. Террористы применяют ракеты и БПЛА.

В первый час с момента начала атаки были выпущены десятки или даже сотни ракет и беспилотников.

Сведений о пострадавших в первый час после начала атаки не поступало, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Информация уточняется.