"Хизбалла" наносит удары по северу Израиля
время публикации: 25 августа 2024 г., 05:37 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 06:04
С 4:45 25 августа "Хизбалла" атакует цели на территории Израиля. Сигналы тревоги звучат во многих населенных пунктах Верхней Галилеи и Западной Галилеи. Террористы применяют ракеты и БПЛА.
В первый час с момента начала атаки были выпущены десятки или даже сотни ракет и беспилотников.
Сведений о пострадавших в первый час после начала атаки не поступало, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Информация уточняется.
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