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Израиль

В "Кирие" началось заседание кабинета безопасности Израиля

время публикации: 25 августа 2024 г., 07:00 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 07:05
В "Кирие" началось заседание кабинета безопасности Израиля
Фото: Мааян Туаф, GPO

В 7:00 в "Кирие" в Тель-Авиве началось заседание кабинета безопасности Израиля, посвященное новому этапу вооруженного противостояния с "Хизбаллой".

Несколькими часами ранее было объявлено: в связи с обнаружением подготовки террористической организации "Хизбалла" к нанесению ракетных ударов по государству Израиль ЦАХАЛ осуществляет превентивные удары по целям в Ливане.

Утром 25 августа "Хизбалла" выпустила сотни ракет и БПЛА по территории Израиля.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2024

ЦАХАЛ осуществляет превентивный удар по "Хизбалле" в Ливане