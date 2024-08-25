В "Кирие" началось заседание кабинета безопасности Израиля
время публикации: 25 августа 2024 г., 07:00 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 07:05
В 7:00 в "Кирие" в Тель-Авиве началось заседание кабинета безопасности Израиля, посвященное новому этапу вооруженного противостояния с "Хизбаллой".
Несколькими часами ранее было объявлено: в связи с обнаружением подготовки террористической организации "Хизбалла" к нанесению ракетных ударов по государству Израиль ЦАХАЛ осуществляет превентивные удары по целям в Ливане.
Утром 25 августа "Хизбалла" выпустила сотни ракет и БПЛА по территории Израиля.
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