В "Кирие" началось заседание кабинета безопасности Израиля

В 7:00 в "Кирие" в Тель-Авиве началось заседание кабинета безопасности Израиля, посвященное новому этапу вооруженного противостояния с "Хизбаллой".

Несколькими часами ранее было объявлено: в связи с обнаружением подготовки террористической организации "Хизбалла" к нанесению ракетных ударов по государству Израиль ЦАХАЛ осуществляет превентивные удары по целям в Ливане.

Утром 25 августа "Хизбалла" выпустила сотни ракет и БПЛА по территории Израиля.