Управление тылом опубликовало новые инструкции для израильтян

Управление тылом ЦАХАЛа опубликовало новые инструкции для населения в связи с активизацией боевых действий против "Хизбаллы" (действуют до 18:00 26 августа, если не будет новых инструкций).

Для жителей центра и юга страны изменений и ограничений пока нет.

Для жителей севера страны: необходимо находиться вблизи от защищенных убежищ; на открытой местности можно собираться группами не более 30 человек, в закрытых помещениях – до 300 человек; на местах работы и учебы должна быть обеспечена возможность быстро пройти в защищенное убежище.

Полный перевод текста сообщения Управления тылом

Указания Командования тыла в связи с текущей ситуацией с безопасностью:

В связи с ситуацией с безопасностью, Командование тыла установило следующие указания, действующие с воскресенья, 25 августа 2024 года, с 06:00 до понедельника, 26 августа 2024 года, до 18:00:

Частичная деятельность – линия соприкосновения, северные и южные Голаны, Верхняя Галилея, Нижняя Галилея, Центральная Галилея, долина Бейт-Шеан, долина Эмек, залив Хайфа, Кармель, Вади Ара, Менаше, Шарон, Дхан.

• Образовательная деятельность: возможно проведение образовательных мероприятий в местах, откуда можно добраться до стандартного защищенного пространства в период тревоги, при условии соблюдения указаний Северного командования.

• Собрания и услуги: разрешены собрания до 30 человек на открытых пространствах и до 300 человек в закрытых помещениях. На линии соприкосновения пляжи закрыты для публики.

• Рабочие места: разрешена работа в зданиях или местах, откуда можно добраться до стандартного защищенного пространства в период тревоги.

Полная деятельность – прилегающие к сектору Газа населенные пункты (за исключением населенных пунктов: Натив а-Асара, Яд Мордехай, Зиким, Кармия, Эрез, Нир Ам, Сдерот, Ибим, Гевим, Ор а-Нер, Мифласим, Кфар Азза, Саад, Алумим, Беэри, Реим, Маген, Нирим, Керем Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нахал Оз, Нир Ицхак).

• Образовательная деятельность: возможно проведение образовательных мероприятий без ограничений.

• Собрания и услуги: разрешены собрания до 1000 человек.

• Рабочие места: функционируют без ограничений.

Полная деятельность – остальная часть страны.

• Образовательная деятельность: возможно проведение образовательных мероприятий без ограничений.

• Собрания и услуги: разрешены собрания без ограничений.

• Рабочие места: функционируют без ограничений.

Каждому из нас необходимо убедиться, что мы готовы и знаем, как действовать, чтобы защитить себя и своих близких. При получении тревоги следует войти в защищенное пространство и оставаться в нем в течение 10 минут.

Продолжайте следить за указаниями, которые публикует Командование тыла через официальные каналы. Полные указания будут обновлены на Национальном портале Командования тыла в ближайший час.