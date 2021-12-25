ЦАХАЛ проведет учения на территории региональных бригад "Менаше" и "А-Бекаа вэ А-Эмеким"

В воскресенье, 26 декабря, в полдень, силы Армии обороны Израиля начнут учения на территории региональных бригад "Менаше" и "А-Бекаа вэ А-Эмеким". Завершатся учения в четверг, 30 декабря, вечером.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что учения были запланированы в рамках составления учебных программ на 2021 год и призваны поддерживать боеготовность вооруженных сил и профессионализм военнослужащих.