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NEWSru.co.il :: В Израиле25 декабря 2021 г., 20:02

ЦАХАЛ проведет учения на территории региональных бригад "Менаше" и "А-Бекаа вэ А-Эмеким"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ проведет учения на территории региональных бригад "Менаше" и "А-Бекаа вэ А-Эмеким"

В воскресенье, 26 декабря, в полдень, силы Армии обороны Израиля начнут учения на территории региональных бригад "Менаше" и "А-Бекаа вэ А-Эмеким". Завершатся учения в четверг, 30 декабря, вечером.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что учения были запланированы в рамках составления учебных программ на 2021 год и призваны поддерживать боеготовность вооруженных сил и профессионализм военнослужащих.

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