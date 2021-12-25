Минздрав: вопрос о введении локдауна в Израиле в настоящее время не рассматривается

Министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что вопрос о введении локдауна в Израиле в настоящее время не рассматривается. Он отметил, что введение строгих карантинных ограничений привело бы к ненужному давлению на общество.

В окружении премьер-министра Нафтали Беннета также говорят, что вопросы о локдауне и введении ограничений на публичные собрания в настоящее время не рассматриваются. Ограничения, вводимые со следующей недели, коснутся системы образования и торговли.

Напомним, в пятницу, 24 декабря, правительство в ходе телефонного голосования одобрило введение "фиолетового стандарта" в торговых центрах (заполняемость – один человек на каждые 15 метров), на входе в магазины площадью более 100 кв.м (как в закрытых помещениях, так и под открытым небом) будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

"Зеленый стандарт" также будет распространяться и на сотрудников магазинов. Посетителям ресторанов, расположенных в торговых центрах, также будет нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос.

При этом "зеленый стандарт" не будет действовать в тех отделах торговых центров или комплектов, где предоставляются основные услуги. Решение вступит в силу в ночь с воскресенья на понедельник, 27 декабря.

Также, по имеющимся данным, в ближайшие дни гендиректор израильского минздрава профессор Нахман Аш одобрит вакцинацию четвертой прививкой от коронавируса.

По данным N12, больничные кассы получили распоряжение подготовиться к началу вакцинацией четвертой дозой, и они уже начали вносить необходимые изменения в телефонную систему заказа очередей.

Четвертая доза прививки полагается лицам старше 60 лет в случае, если с последней вакцинации прошло больше четырех месяцев.

В субботу, 25 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Началась "пятая волна" эпидемии.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения

- Распространение "омикрона" в Израиле

В настоящий момент заражены 11590 человек.

8241 заболевших COVID-19 умерли.

1343568 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 115559 тестов. В 1,82% случаев выявлялся коронавирус.

129 заболевших в больницах (+5 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 90 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 41 из них в критическом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,36.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 56% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6% – старше 60 лет. При этом 72% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 25/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 27, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 9. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

По данным минздрава Израиля на 24 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6493317 человек (70% населения страны), вторую дозу – 5868003 человек (63% населения страны). 4184491 человек привиты третьей дозой (45% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, однако после начала вакцинации в школах темпы повысились.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 77% граждан, в категории 80-89 – 86%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 81%, 40-49 – 77%, 30-39 – 71%, 20-29 – 68%, 16-19 – 66%, 12-15 – 59%, 5-11 - 2% (первую прививку получили 14% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 24 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен одному городу с населением более 20 тысяч человек – Маале-Адумим.

"Оранжевые" города: Ришон ле-Цион, Сахнин, Беэр-Яаков, Холон, Эльад.

"Зеленые" города: Беэр-Шева, Офаким, Ашкелон, Беэр-Шева, Тверия, Рахат, Модиин-Илит, Нацерет, Нетивот, Рамат а-Шарон, Мрар, Рош а-Айн, Явне, Ор Йегуда, Рамле, Кирьят-Моцкин, Умм эль-Фахм, Акко, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Ям, Кирьят-Шмона, Тамра, Реховот, Цфат, Кафр Кана, Эйлат, Кирьят-Малахи, Йехуд, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Кармиэль, Кирьят-Бялик, Афула, Шфарам, Ноф а-Галиль, Тира, Бат-Ям, Ариэль, Нагария, Йехуд, Кирьят-Оно, Бейтар-Илит, Бней-Брак, Маалот-Таршиха.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

Карантинные ограничения

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

1. Остается в силе запрет на въезд в Израиль иностранных граждан, не получивших разрешение от комиссии по исключительным случаям.

2. Привитые и переболевшие израильтяне после возвращения в страну должны три дня находиться на домашнем карантине. Из карантина можно будет выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения.

3. Израильтяне, которые не считаются привитыми или переболевшими, смогут выйти из карантина после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

5. Продлен срок распоряжений о том, что для въезда в Израиль необходимо предъявить отрицательный результат проверки на коронавирус, а также о требовании сделать ПЦР-тест сразу после пересечения границы.

Все прилетевшие из-за границы будут облагаться штрафом, если не сделают ПЦР-тест для выхода из карантина. Эти решения действительны до 29 декабря включительно. Все граждане Израиля, выезжающие из страны, должны помнить, что в период их пребывания за рубежом правила, регулирующие въезд в страну, могут измениться.

"Красными" объявлены следующие страны (израильтяне могут получить разрешение на путешествие в такие страны только через комиссию по особым случаям): США, Италия, Бельгия, Германия, Венгрия, Португалия, Марокко, Турция, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция, Дания, Объединенные Арабские Эмираты, Уганда, Сейшельские острова, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Ботсвана, Бурунди, Буркина Фасо, Бенин, Гана, Габон, Джибути, Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гамбия, ЮАР, Южный Судан, Конго, Центрально-Африканская республика, Конго, Зимбабве, Замбия, Кот д' Ивуар, Того, Танзания, Кабо-Верде, Либерия, Лесото, Мавритания, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Нигерия, Нигер, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сенегал, Сьерра Леоне, Остров Святой Елены, Чад, Коморы, Кения, Камерун, Кабо-Верде, Руанда, Реюньон (Франция).

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.

В 11-12 классах в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах фронтальное обучение продолжится только в случае, если в классе не менее 70% учащихся привиты хотя бы одной дозой. В противном случае школьники переводятся на занятия по "зуму". Это решение распространяется на средние классы. Через три недели это ограничение будет действовать в отношении учащихся 1-6 классов.

Принято решение отменить с начала следующего месяца бесплатные быстрые тесты на антиген для детей 5-11 лет. Для того, чтобы сделать тест, родителям придется за него заплатить.

На открытых площадках можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.

В закрытых помещениях можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 500 человек.

Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) – 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".

Отменено требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек. В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.

Принято решение о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах, на входе в магазине площадью более 100 кв.м. будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

Израильтяне, заразившиеся штаммом "омикрон", с 9 декабря должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после получения первого положительного результата. "Сертификат о выздоровлении" можно будет получить только при отсутствии симптомов заболевания в последние три дня периода карантина. Правила карантина были изменены из-за возникших подозрений, что штамм "омикрон" может передаваться другим людям и быть заразным более длительный период, чем другие штаммы. Израильтяне, в отношении которых существовали "серьезные опасения" заражения новым штаммом, смогут завершить карантин через 10 дней с разрешения окружного врача, если за это время они не получат результат секвенирования.

15 декабря в ходе телефонного голосования правительство утвердило продление правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, на дополнительные 7 дней до 29 декабря 2021 года.

Распространение "омикрона" в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля в пятницу, 24 декабря, сообщило, что в настоящее время в Израиле штамм "омикрон" выявлен у 527 заразившихся коронавирусом, из них недавно вернувшихся из-за границы – 351 человек.

Только за последние сутки штамм "омикрон" был выявлен у 183 человек. Кроме того, есть основания подозревать, что еще 1346 человек заражены "омикроном", но результаты тестов пока не получены.

В настоящее время в Израиле коронавирусом заражены более 10,5 тыс. человек. Таким образом, "омикроном" заражены от 5% до 18% из них.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения штамм "омикрон" был выявлен уже в 110 странах мира. Причем в ряде стран, в том числе в США, он стал превалирующим над другими штаммами нового коронавируса.