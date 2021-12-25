Прогноз погоды на 25 декабря: небольшое повышение температуры, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 25 декабря, температура немного повысится, но будет все еще незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 6-11 градусов, в Тель-Авиве – 9-17, в Хайфе – 10-15, в Эйлате – 10-19, в Беэр-Шеве – 6-17, в Мицпе-Рамоне – 4-10, на побережье Мертвого моря – 13-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-17, в Ариэле – 8-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-17, на Голанских высотах – 5-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 50 км/ч).

В воскресенье-понедельник – солнечно, небольшое повышение температуры. Во вторник – похолодание, дожди по всей стране.