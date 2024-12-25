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Израиль

ДТП на 90-й трассе, погиб мужчина

Мада
ДТП
время публикации: 25 декабря 2024 г., 14:04 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 14:11
ДТП на 90-й трассе, погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

Днем 25 декабря на 90-й трассе около перекрестка Масуа столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В результате аварии погиб мужчина примерно 60 лет (житель Палестинской автономии), находившийся за рулем легковой машины.

Водитель грузовика был незначительно травмирован. Судя по тому, что его эвакуировала бригада "Красного Полумесяца", он тоже – житель ПА.

Полиция Израиля выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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