В центре и на юге сектора Газы уничтожены туннели протяженностью 2 км. Видео
время публикации: 25 декабря 2024 г., 14:00 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 14:01
Силы дивизии "Газа" уничтожили два туннеля террористов общей протяженностью 2 километра на юге и в центре сектора Газы. В операции был задействован инженерный спецназ "Яалом".
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что речь идет так называемых "наступательных" туннелях, то есть подземных коммуникациях для ведения активных боевых действий. Эти туннели имели разветвленную структуру и несколько выходов на поверхность, а также помещения, где хранилось много оружия.
Во время проведения операции израильские военные ликвидировали группу боевиков, которые пытались заложить мину на пути следования сил ЦАХАЛа. Кроме того, были уничтожены противотанковые позиции и другая инфраструктура.
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