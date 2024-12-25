В центре и на юге сектора Газы уничтожены туннели протяженностью 2 км. Видео

Силы дивизии "Газа" уничтожили два туннеля террористов общей протяженностью 2 километра на юге и в центре сектора Газы. В операции был задействован инженерный спецназ "Яалом".

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что речь идет так называемых "наступательных" туннелях, то есть подземных коммуникациях для ведения активных боевых действий. Эти туннели имели разветвленную структуру и несколько выходов на поверхность, а также помещения, где хранилось много оружия.

Во время проведения операции израильские военные ликвидировали группу боевиков, которые пытались заложить мину на пути следования сил ЦАХАЛа. Кроме того, были уничтожены противотанковые позиции и другая инфраструктура.