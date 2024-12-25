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Израиль

ЦАХАЛ провел учения на восточной границе

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Террористы
время публикации: 25 декабря 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 10:34
ЦАХАЛ провел учения на восточной границе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках усилий ЦАХАЛа по укреплению боеготовности в районе восточной границы на минувшей неделе были проведены учения бригады "А-Бика". В них были задействованы как срочники, так и резервисты, а также спецподразделение пограничной стражи "Метилан" и части специального назначения ЦАХАЛа.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛА, целью учений было повышение готовности действовать в соответствии различным сценариями развития ситуации на восточной границе, в частности – противостояние действиям террористов, попыткам прорваться через границу и т.д.

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