ЦАХАЛ провел учения на восточной границе

В рамках усилий ЦАХАЛа по укреплению боеготовности в районе восточной границы на минувшей неделе были проведены учения бригады "А-Бика". В них были задействованы как срочники, так и резервисты, а также спецподразделение пограничной стражи "Метилан" и части специального назначения ЦАХАЛа.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛА, целью учений было повышение готовности действовать в соответствии различным сценариями развития ситуации на восточной границе, в частности – противостояние действиям террористов, попыткам прорваться через границу и т.д.