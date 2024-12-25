Завершается вторая неделя допроса премьер-министра Нетаниягу

В окружном суде Тель-Авива продолжается допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Адвокат Амит Хадад продолжает задавать премьер-министру вопросы, касающиеся "дела 4000". По этому делу Нетаниягу обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия.

На протяжении двух недель допроса премьер-министр отстаивает две линии защиты. По утверждению премьера, он не обращался с просьбами изменить тон освещения его деятельности порталом Walla. В прокуратуре, со своей стороны, утверждают, что, если Нетаниягу и не знал о каждом случае обращения, он знал о том, что такие обращения поступают.

Вторая линия защиты премьер-министра касается предоставления им регуляторных благ компании "Безек", владельцем которой был Шауль Алович, являвшийся одновременно и владельцем портала Walla. Нетаниягу пытается показать, что не всегда был в курсе тех решений, которые подписывал, и которые принимались профессиональными структурами министерства связи.

Ожидается, что допросы адвокатами продолжатся еще две-три недели, после чего Нетаниягу начнут допрашивать представители прокуратуры.