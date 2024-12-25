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Израиль

Несчастный случай на стройке в Кирьят-Оно, пострадал иностранный рабочий

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 25 декабря 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 20:08
Несчастный случай на стройке в Кирьят-Оно, пострадал иностранный рабочий
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 40 лет получил тяжелые травмы головы и лица во время строительных работ на улице Януша Корчака в Кирьят-Оно. Пострадавшего спустили на землю при помощи строительного крана, после чего фельдшеры и парамедики МАДА оказали ему неотложную помощь.

Сообщается, что пострадавший, по всей видимости, иностранный рабочий, был в спутанном состоянии сознания. После оказания медицинской помощи, его отвезли в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

Израиль
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