Несчастный случай на стройке в Кирьят-Оно, пострадал иностранный рабочий

Мужчина в возрасте около 40 лет получил тяжелые травмы головы и лица во время строительных работ на улице Януша Корчака в Кирьят-Оно. Пострадавшего спустили на землю при помощи строительного крана, после чего фельдшеры и парамедики МАДА оказали ему неотложную помощь.

Сообщается, что пострадавший, по всей видимости, иностранный рабочий, был в спутанном состоянии сознания. После оказания медицинской помощи, его отвезли в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.