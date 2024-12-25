Как провести Праздник Света безопасно: рекомендации МАДА и пожарных

Праздник Хануки – один из самых любимых праздников в Израиле. Тем не менее, ханукальные дни сопровождаются специфическими несчастными случаями, которые можно было предотвратить, соблюдая меры безопасности.

Ежегодно регистрируются десятки травм: дети и взрослые получают ожоги от кипящего масла и от горячего варенья, возникают случаи удушья пончиками, конфетами и шоколадными "монетами", одним из традиционных праздничных подарков. Из-за оставленных без присмотра ханукальных свечей могут возникнуть пожары.

На праздник следует зажигать свечи в меноре, специально для этого предназначенной: она должна быть устойчива, не повреждена, очищена от предыдущих огарков и оплывшего парафина, и главное – она должна быть сделана из негорючих материалов, таких как металл, камень и стекло. Не стоит использовать для зажжения свечей "ханукию", которую ваш ребенок сделал в детском саду или в школе на праздник, пластиковые и деревянные меноры также предназначены только для украшения интерьера, а не для использования по назначению.

Размещать менору следует вдали от легковоспламеняющихся предметов, таких как шторы, скатерти и шкафы. Не ставьте менору с горящими свечами под деревянными полками, даже если вам кажется, что высота достаточно безопасна. Ставить подсвечники стоит на безопасную ровную поверхность, которая не может загореться – на камень, на керамическую плитку, на стекло.

Дети могут зажигать свечи только под присмотром и в присутствии взрослых, не оставляйте в их доступе свечи, спички и зажигалки. Детям и взрослым с длинными волосами и бородами следует держаться во время и после зажжения свечей подальше от меноры, или следить, чтобы волосы были вдали от огня.

Если у человека загорелась одежда, важно немедленно отвести его от открытого огня, положить на землю и покатать, чтобы сбить пламя, рекомендуется использовать одеяло, чтобы затушить огонь. Важно немедленно позвонить в МАДА по телефону 101, до прибытия бригады медиков необходимо снять с пострадавшего одежду и промыть пораженные участки большим количеством теплой проточной воды (не использовать холодную воду, лед или мази).

Нельзя оставлять зажженную менору без присмотра: прежде чем выйти из дома или лечь спать, убедитесь, что свечи благополучно погасли, или потушите их. Нельзя ходить с зажженной менорой, и нельзя оставлять ее на ветру, который может сбить свечи и вызвать пожар, или ветер может сдвинуть к огню шторы, бумаги и скатерти. Если в вашей квартире есть животные и маленькие дети, важно следить за тем, чтобы они не опрокинули менору.

При жарке во фритюре желательно удалить детей подальше от плиты. В случае возгорания масла не пытайтесь тушить его водой, а накройте загоревшуюся кастрюлю или сковороду широкой крышкой. Рекомендуется ставить посуду с горячим маслом на самые дальние от края конфорки, ручка сковороды должна быть повернута внутрь, чтобы ребенок не мог за нее схватиться.

Не рекомендуется нагревать пончики в микроволновой печи, поскольку варенье нагревается за считанные секунды, и может вызвать серьезные ожоги. Важно также не прикасаться к горячим пончикам руками, чтобы не обжечься раскаленным маслом.

Тесто для пончиков может быть опасным для младенцев, детей, пожилых людей и пациентов с проблемами глотания, поэтому для них следует разрезать пончики на маленькие кусочки и наблюдать за ними во время еды.

В случае удушья, если пострадавший может говорить или кашлять, попросите его кашлять и одновременно с этим вызовите бригаду "Маген Давид Адом". Если пострадавший не может говорить, не кашляет и не дышит, вызовите МАДА по телефону 101 и действуйте согласно указаниям диспетчера до прибытия медиков.

В случае пожара звоните в пожарно-спасательную службу по телефону 102. В случае травм обращайтесь в "Маген Давид Адом" по телефону 101.