В "Ихилов" спасли мужчину с острым инфарктом, все время рядом с пациентом была его собака

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о необычном случае госпитализации 49-летнего мужчины, перенесшего сердечный приступ во время катания на велосипеде в парке Яркон утром 24 декабря.

Вместе с мужчиной на прогулке была его собака – бордер-колли по кличке Пачи. Мужчина попросил, чтобы собаку оставили при нем.

Пациента доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, где у него был диагностирован острый инфаркт миокарда. Потребовалась экстренная катетеризация. В итоге жизнь мужчины была спасена.

Всё время рядом с пациентом оставалась его собака.

Администрация больницы "Ихилов" приняла необычное решение, сочтя, что в такой ситуации не следует пытаться разлучать человека и собаку. Никаких специальных инструкций для подобных случаев нет. Фактически, Пачи сыграл роль собаки-терапевта. Теперь он помогает своему хозяину восстановиться после сложной процедуры.