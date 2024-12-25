Министр Амсалем: "Судьи Верховного суда и юрсоветник создали атмосферу, о которой мечтал ХАМАС"

Министр регионального сотрудничества Давид Амсалем ("Ликуд") подверг резкой критике юридического советника правительства Гали Баарав-Миару, а также судей Высшего суда справедливости (БАГАЦ).

В интервью радиостанции "Коль бе-рама" Амсалем заявил, что именно они ответственны за создание атмосферы, которая привела которая привела к нападению ХАМАСа 7 октября.

"Первый вопрос комиссии, которая должна изучать комиссия – это вопрос о действиях судей и юридического советника правительства. Они привели к расколу в израильском обществе, к ослаблению общества, а также к созданию атмосферы, которой ХАМАС хотел и к которой стремился", – заявил Амсалем.