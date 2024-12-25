Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25.12.2024: операции в Туль-Кареме и Шхеме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 декабря действовали в Туль-Кареме, в Шхеме (в Балате), около Тубаса (в Тамуне), около Рамаллы (в Аль-Амари), около Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 декабря.

Ночью была разрешена к публикации информация о том, что в ходе антитеррористической операции в Туль-Кареме террористы использовали взрывное устройство против военного транспорта ЦАХАЛа, бронированного автомобиля "Давид". В военном транспорте находились командир дивизии "Иудея и Самария" бригадный генерал Яки Долеф и командир дивизии "Менаше" полковник Аюб Каюф. Последний в результате взрыва был ранен. В состоянии средней степени тяжести полковник Аюб Каюф был отправлен в больницу для получения медицинской помощи, его семья извещена о случившемся.