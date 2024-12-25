Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 25 декабря, температура повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. Утром возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря. Днем и вечером – без осадков. Восточный ветер.

В Иерусалиме – 11-17 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 13-22, в Беэр-Шеве – 9-20, в Мицпе-Рамоне – 10-18, на побережье Мертвого моря – 15-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 12-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-22, на Голанских высотах – 13-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 100-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 5 км/ч).

В четверг-субботу ожидается понижение температуры, местами дожди.