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Израиль

Герци А-Леви распорядился ускорить расследования о "черной субботе"

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 декабря 2024 г., 15:37 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 15:38
Герци А-Леви распорядился ускорить расследования о "черной субботе"
AP Photo/Tsafrir Abayov

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци А-Леви отдал распоряжение ускорить подготовку отчетов по внутренним расследованиям, ведущимся в армии в связи с событиями 7 октября 2023 года.

Большая часть отчетов будут подготовлены до конца января 2025 года и будут вместе представлены министру обороны.

При этом подчеркивается, что отчеты будут подготовлены во время войны и без ущерба качеству, глубине и профессионализма расследования – как это и принято в ЦАХАЛе.

"Таков наш долг перед семьями погибших, похищенных и всем израильским обществом", – добавляет армейская пресс-служба.

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