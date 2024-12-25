Герци А-Леви распорядился ускорить расследования о "черной субботе"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци А-Леви отдал распоряжение ускорить подготовку отчетов по внутренним расследованиям, ведущимся в армии в связи с событиями 7 октября 2023 года.

Большая часть отчетов будут подготовлены до конца января 2025 года и будут вместе представлены министру обороны.

При этом подчеркивается, что отчеты будут подготовлены во время войны и без ущерба качеству, глубине и профессионализма расследования – как это и принято в ЦАХАЛе.

"Таков наш долг перед семьями погибших, похищенных и всем израильским обществом", – добавляет армейская пресс-служба.