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Израиль

Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в срыве переговоров по Газе

Газа
Заложники
ХАМАС
Правительство
время публикации: 25 декабря 2024 г., 15:23 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 15:27
Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в срыве переговоров по Газе
Miriam Alster/FLASH90

Руководство ХАМАСа распространило заявление о том, что власти Израиля выдвинули новые условия по прекращению огня в Газе, что поставило на грань срыва переговоры об "обмене пленными".

Офис главы правительства Израиля в этой связи опубликовал следующий комментарий: "Террористическая организация ХАМАС снова лжет, отходит от уже достигнутых договоренностей и продолжает создавать трудности для переговоров. Тем не менее, Израиль будет неустанно продолжать свои усилия по возвращению всех заложников".

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