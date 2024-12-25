Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в срыве переговоров по Газе

Руководство ХАМАСа распространило заявление о том, что власти Израиля выдвинули новые условия по прекращению огня в Газе, что поставило на грань срыва переговоры об "обмене пленными".

Офис главы правительства Израиля в этой связи опубликовал следующий комментарий: "Террористическая организация ХАМАС снова лжет, отходит от уже достигнутых договоренностей и продолжает создавать трудности для переговоров. Тем не менее, Израиль будет неустанно продолжать свои усилия по возвращению всех заложников".