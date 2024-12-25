В районе Тель-Авива задержан нелегал из Хеврона с израильским удостоверением личности

Полиция сообщает, что 24 декабря на трассе "Аялон" был остановлен для проверки автомобиль, за рулем которого находился 43-летний житель Хадеры, перевозивший 28-летнего нелегала из Хеврона.

При проверке нелегал предъявил фальшивое израильское удостоверение личности на имя жителя Иерусалима.

Нелегал и водитель задержаны.

Полиция предупреждает: сознательное оказание помощи в проникновении нелегалов из ПА в Израиль является серьезным преступлением, подобные действия могут подвергать опасности жизни других граждан.