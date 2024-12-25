x
25 декабря 2024
|
последняя новость: 14:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2024
|
25 декабря 2024
|
последняя новость: 14:27
25 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Депутаты потребовали вызвать начальника генштаба на заседание, посвященное призыву ультраортодоксов

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
ЦАХАЛ
время публикации: 25 декабря 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 13:24
Депутаты потребовали вызвать начальника генштаба на заседание, посвященное призыву ультраортодоксов
Yonatan Sindel/Flash90

Треть депутатов Кнессета, входящих в состав комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, потребовали немедленного созыва заседания при участии начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви.

Депутаты заявили, что они требуют от армии ответа на вопрос о том, каковы потребности ЦАХАЛа в вопросе о призыве молодых ультраортодоксов, а также какое число таких призывников армия способна принять и подготовить к службе.

Обращение инициировал депутат Кнессета Рам Бен-Барак ("Еш Атид"). В его обращении говорится, что "рассылка повесток о призыве ультраортодоксов задерживается, так как армия намерена направить повестки избирательной группе ультраортодоксов – только тем, кто работает или оставил йешиву".

"Мы полагаем, что пришло время, чтобы начальник генерального штаба принял личное участие в заседании, что придаст дополнительную важность обсуждению последствий не призыва учащихся йешив для безопасности государства", – говорится в письме, которое направлено главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлию Эдельштейну.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 19 декабря 2024

Соцсети могут помочь бывшим ультраортодоксальным евреям адаптироваться к новой жизни