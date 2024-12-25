Депутаты потребовали вызвать начальника генштаба на заседание, посвященное призыву ультраортодоксов

Треть депутатов Кнессета, входящих в состав комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, потребовали немедленного созыва заседания при участии начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви.

Депутаты заявили, что они требуют от армии ответа на вопрос о том, каковы потребности ЦАХАЛа в вопросе о призыве молодых ультраортодоксов, а также какое число таких призывников армия способна принять и подготовить к службе.

Обращение инициировал депутат Кнессета Рам Бен-Барак ("Еш Атид"). В его обращении говорится, что "рассылка повесток о призыве ультраортодоксов задерживается, так как армия намерена направить повестки избирательной группе ультраортодоксов – только тем, кто работает или оставил йешиву".

"Мы полагаем, что пришло время, чтобы начальник генерального штаба принял личное участие в заседании, что придаст дополнительную важность обсуждению последствий не призыва учащихся йешив для безопасности государства", – говорится в письме, которое направлено главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлию Эдельштейну.