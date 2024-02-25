"Осторожный оптимизм" по поводу сделки с ХАМАСом: делегация Израиля летит в Доху

В ходе телефонной консультации военный кабинет Израиля принял решение об отправке израильской делегации в ближайшие дни для продолжения переговоров в Доху, столицу Катара.

Решение было принято после получения отчета о прошедших накануне переговорах в Париже, в которой участвовала представительная израильская делегация во главе с руководителями спецслужб.

В руководстве Израиля после переговоров во Франции выражают осторожный оптимизм по поводу возможности достижения нового соглашения об "обмене пленными" с ХАМАСом.

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Предполагаемая формула обмена такова: освобождение 35-40 несовершеннолетних, женщин и пожилых заложников (старше 60 лет), а также больных (включая раненых и больных людей младше 60 лет) в обмен на 200-300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. При этом Израиль настаивает на включении в списки похищенных террористами женщин-военнослужащих (ХАМАС пока согласия, судя по всему, не дал), а ХАМАС настаивает на включении в списки террористов, отбывающих длительные сроки.

Руководство ХАМАСа продолжает заявлять, что не готово на уступки в главном: эта террористическая организация (ликвидация которой была заявлена властями Израиля как одна из основных целей войны в Газе) подчеркивает, что требует полного и гарантированного, а не временного прекращения огня и вывода всех израильских войск из сектора Газы.

Позиция ХАМАСа

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Таэр ан-Нуну, советник по связям с прессой главы "политбюро" ХАМАСа Исмаила Ханийи, подчеркнул вечером 24 февраля: "Невозможно говорить о временном прекращении огня без прекращения войны, снятия оккупации и оказания гуманитарной помощи... Мы пока не дошли до стадии переговоров об обмене пленными". По словам ан-Нуну, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу "хочет продолжать войну, несмотря на то, что она идет вразрез с интересами Израиля".

Махмуд аль-Мардауи, представитель руководства ХАМАСа за границей, которого цитируют израильские и арабские СМИ, заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" (ассоциированному с "Хизбаллой"): "Враг придумал историю о переговорах, к которой мы не имеем никакого отношения". По его словам, Израиль пытается добиться за столом переговоров результатов, которых не удалось добиться в ходе войны в Газе.

Телеканал "Аль-Арабия" передает со ссылкой на источник в руководстве ХАМАСа, что эта террористическая организация требует освобождать 15 палестинских заключенных, отбывающих длительные сроки тюремного заключения (то есть в том числе террористов с кровью на руках), в обмен на каждого похищенного израильтянина, не являющегося солдатом, в каждый день прекращения огня, если будет достигнуто соглашение. Если Израиль согласится с такой формулой, говорит этот источник, то первый этап сделки будет включать освобождение "всех израильтян, не являющихся солдатами". При этом вновь было подчеркнуто, что ХАМАС пока не принимает "парижское соглашение".

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Сайт Ynet цитирует высокопоставленного египетского чиновника, заявившего, что посредники ждут официального ответа Израиля на парижское предложение, которое, по его словам, позволит сотням грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно въезжать в Газу, в том числе в северную часть сектора. Он также сказал, что обе стороны согласны с тем, что в период временного прекращения огня будут продолжены переговоры об освобождении дополнительных заложников и постоянном прекращении огня.

Переговоры

Утром в субботу, 24 февраля, израильская делегация, участвовавшая в саммите о возможном "обмене пленными" с ХАМАСом, вернулась в Израиль. Сайт Ynet со ссылкой на анонимный политический источник писал, что во Франции была согласована схема начала переговоров с ХАМАСом. По словам этого источника, цитируемого политическим обозревателем Итамаром Айхнером, следующим шагом станет обсуждение имен заложников и имен палестинских заключенных, которые будут освобождены, и условий прекращения огня.

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Ожидалось, что этот план будет обсуждаться в военном кабинете, а в случае одобрения – в расширенном кабинете министров Израиля.

В публикации Ynet подчеркивалось, что пока речь идет о "набросках соглашения", а не о какой-либо окончательной договоренности. Тем не менее, источник довольно оптимистично говорит о результатах саммита в Париже.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передавал, что на парижских переговорах "достигнуто соглашение об обновленных рамках сделки по обмену... был достигнут прогресс, который позволит перейти к обсуждению деталей сделки". По сведениям этого телеканала, на данном этапе обсуждается вопрос "об освобождении 40 заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на 200-300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах". О схожей формуле обмена – "35-40 заложников в обмен на 200-300 палестинских заключенных" – писало и Agence France-Presse.

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Участниками саммита в Париже были директор ЦРУ Уильям Бернс, глава египетской разведки Аббас Камаль, премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман аль-Тани. Со стороны Израиля в переговорах в Париже участвовали глава "Мосада" Давид Барнеа, глава ШАБАКа Ронен Бар, глава штаба по поиску похищенных Ницан Алон и политический советник премьер-министра Офир Фальк.

В прошлый раз Бернс, Камаль, аль-Тани и Барнеа встречались в январе, тогда была принципиально согласована формула шестинедельного прекращения огня. Однако ХАМАС не принял предложение, потребовав полного и окончательного прекращения огня до начала процесса "обмена пленными".

По словам египетских чиновников, переговоры возобновились после того, как ХАМАС заявил, что готов снизить свои условия по количеству палестинских заключенных, которых требуется освободить из израильских тюрем в обмен на заложников, удерживаемых в Газе. Теперь речь идет о 3000 заключенных. В январе, по данным СМИ, речь шла о 5000 заключенных. Ранее ХАМАС требовал освобождения всех заключенных женщин и несовершеннолетних (по разным данным до 19 лет или до 21 года), а также заключенных, приговоренных к пожизненному заключению (то есть террористов, осужденных за убийства израильтян). ХАМАС по-прежнему настаивает на освобождении тех, кто отбывает длительные сроки тюремного заключения по делам, связанным с терроризмом.

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Как писало накануне издание Wall Street Journal, ключевым препятствием на переговорах остается продолжительность прекращения огня. ХАМАС требует, чтобы переговоры о постоянном прекращении огня начались немедленно после начала шестинедельной паузы. ХАМАС запросил план, согласно которому дальнейшее освобождение заложников во время прекращения огня будет зависеть от прогресса в переговорах по прекращению войны, заявили египетские официальные лица.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что прекращение войны – это "красная линия", которую он не переступит. Правительство Израиля по-прежнему декларирует две цели войны: уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

ХАМАС, заявляя о готовности на шестинедельное прекращение огня и снижении числа освобождаемых из тюрем заключенных, подчеркивает, что продолжит держать в плену израильских солдат-мужчин до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня и не будет завершен полный вывод израильских войск из сектора Газы, заявили представители Египта.

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Израильские официальные лица ранее сообщали участникам переговоров, что они готовы обсуждать только аспекты сделки, связанные с гуманитарной помощью. По словам египетских чиновников, Израиль не отправил техническую группу в Каир для начала непрямых переговоров с ХАМАСом.

22 февраля Вашингтон направил в Израиль координатора администрации США по Ближнему Востоку Бретта Макгерка, который встречался с израильскими официальными лицами через день после переговоров в Каире, где он контактировал с представителями египетских властей, участвующими в переговорах с руководством ХАМАСа.

Заложники

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7 октября 2023 года, на фоне массированных ракетных обстрелов из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, террористами были захвачены в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы. 24-30 ноября действовал режим прекращения огня, в течение которого удалось вернуть 105 заложников, которых удерживали террористы – среди освобожденных 81 израильтянин. (В общей сложности, до конца ноября ХАМАС отпустил 109 заложников. Еще одна заложница была спасена ЦАХАЛом на начальной фазе операции в Газе.) Трое заложников, сбежавших от террористов, по ошибке были убиты израильскими военными. 12 февраля двое заложников были спасены в результате спецоперации. В настоящее время, по данным ЦАХАЛа, в секторе Газы террористы продолжают удерживать 132 заложников (в их числе 116 израильских граждан – учтены все, включая похищенных в 2014-2022 годах, живые и погибшие, если их тела остаются в Газе). По предварительным сведениям, не менее 33 заложников погибли, их тела удерживают террористы.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком