Фракции "Авода" отказано в изменении названия

Глава организационной комиссии Кнессета Офир Кац, являющийся также главой коалиции, отклонил просьбу фракции "Авода" получить новое название – "Демократим".

"Тот, кто пытается насильственными методами свалить избранное правительство, тот, кто призывает к гражданскому неповиновению, к осаде Кнессета, является кем угодно, но не демократом", - сказал Кац.

"Яир Голан неверно распознает процессы, если думает, что мы согласимся на его просьбу. Я рекомендую ему попросить переименовать фракцию в "Анархисты", мы с радостью утвердим его просьбу ", - добавил Офир Кац.

Движение "Демократим" возникло после победы Яира Голана на праймериз в партии "Авода" и объединения с МЕРЕЦ. Названия фракций определяются во время выборов и поэтому для их изменения необходимо решение организационной комиссии Кнессета.