МАДА: три случая падения с крыш при ремонте водонагревателей в Иерусалиме и окрестностях

Утром 25 февраля в Иерусалиме и окрестностях было зафиксировано три случая падения людей с крыш при ремонте водонагревателей, пришедших в негодность на фоне заморозков.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина 43 лет был тяжело травмирован вследствие падения с крыши в одном из поселков в Иудее, его доставили в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем". Мужчина 59 лет получил травмы средней тяжести вследствие падения с крыши в Иерусалиме, доставлен в больницу "Шаарей Цедек". Еще один человек, в округе Биньямин, был травмирован легко.