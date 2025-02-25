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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о задержании в районе Мертвого моря двух нарушителей границы

время публикации: 25 февраля 2025 г., 02:08 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 02:08
ЦАХАЛ сообщил о задержании в районе Мертвого моря двух нарушителей границы
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Мертвого моря израильскими военными задержаны двое нарушителей границы, проникших в Израиль с территории Иордании.

Задержанные переданы для дальнейшего расследования силам безопасности.

В результате инцидента никто из израильских военнослужащих не пострадал.

Военные сообщили, что, по данным предварительного расследования, нарушители пересекли границу в поисках работы в Израиле.

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