ЦАХАЛ сообщил о задержании в районе Мертвого моря двух нарушителей границы
время публикации: 25 февраля 2025 г., 02:08 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 02:08
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Мертвого моря израильскими военными задержаны двое нарушителей границы, проникших в Израиль с территории Иордании.
Задержанные переданы для дальнейшего расследования силам безопасности.
В результате инцидента никто из израильских военнослужащих не пострадал.
Военные сообщили, что, по данным предварительного расследования, нарушители пересекли границу в поисках работы в Израиле.