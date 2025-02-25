ЦАХАЛ: взрывы в центре Израиля были следствием плановых учений ВВС

ЦАХАЛ опубликовал разъяснение по поводу взрывов, которые слышали в центре Израиля.

В официальном сообщении сказано: "Это плановые учения ВВС. Опасений по поводу каких-либо инцидентов, связанных с безопасностью, нет. Ведется расследование инцидента".

Около 10:56 25 февраля в Тель-Авиве и Рамат-Гане, а также в других районах центра и севера Израиля, были слышны два взрыва. Примерно в 11:12 были слышны еще два взрыва, в том числе в районе аэропорта "Бен-Гурион" и Модиина.

Сведений о каких-либо происшествиях не поступало.

В пресс-службе ЦАХАЛа первоначально заявляли, что "никаких необычных событий" не было.

Никаких предварительных уведомлений ЦАХАЛ не публиковал.

Напомним, что утром в 8:39, в поселке Йонатан, на Голанских высотах, была активирована тревога, предупреждающая о возможном проникновении БПЛА. Вскоре тревога также прозвучала в Рамат Магмашиме, Хаспине, Авней Эйтане. Были запущены ракеты-перехватчики. Вскоре ЦАХАЛ заявил, что тревога была ложной.

В январе-феврале несколько раз в центре Израиля были слышны взрывы. Полиция заявляла, что никаких происшествий не было. Вскоре, как правило, выяснялось, что ЦАХАЛ или министерство обороны проводили учения или испытания. В большинстве случаев предварительных уведомлений не было.