x
25 февраля 2025
|
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 февраля 2025
|
25 февраля 2025
|
последняя новость: 12:59
25 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Израильские друзья Украины" вывели тысячи людей на улицы Тель-Авива в знак солидарности

время публикации: 25 февраля 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 11:41
"Израильские друзья Украины" вывели тысячи людей на улицы Тель-Авива в знак солидарности
Фото: Татьяна Гур
"Израильские друзья Украины" вывели тысячи людей на улицы Тель-Авива в знак солидарности
Фото: Татьяна Гур
"Израильские друзья Украины" вывели тысячи людей на улицы Тель-Авива в знак солидарности
Фото: Татьяна Гур

Вечером 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, в Тель-Авиве состоялась крупнейшая с 2022 года акция в поддержку Украины.

С флагами Украины и Израиля участники прошли по бульвару Ротшильда до площади Габима, где в память о жертвах войны зажгли свечи и почтили их минутой молчания. На площади звучали гимны обеих стран, говорили о необходимости сплоченности перед общим врагом, о схожести судеб двух народов, о возвращении украинских военнопленных и израильских заложников.

По оценке организаторов, в акции приняли участие около 3300 человек.

Сооснователь организации Анна Жарова отмечает: "Несмотря на то, что Израиль не поддержал украинский вариант резолюции в ООН, тысячи израильтян выходят на улицы, оказывают гуманитарную помощь, жертвуют средства и помогают Украине на деле, а реакции израильтян в сети и блогеров на это голосование демонстрируют, что широкой поддержки населения оно не получило. Люди выше политики, и вчера мы в очередной раз в этом убедились".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2025

МИД прокомментировал голосование Израиля в ООН по Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 февраля 2025

Израиль проголосовал против резолюции о достижении мира в Украине, представленной Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 24 февраля 2025

Три года войны в Украине. Фоторепортаж