"Израильские друзья Украины" вывели тысячи людей на улицы Тель-Авива в знак солидарности

Вечером 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, в Тель-Авиве состоялась крупнейшая с 2022 года акция в поддержку Украины.

С флагами Украины и Израиля участники прошли по бульвару Ротшильда до площади Габима, где в память о жертвах войны зажгли свечи и почтили их минутой молчания. На площади звучали гимны обеих стран, говорили о необходимости сплоченности перед общим врагом, о схожести судеб двух народов, о возвращении украинских военнопленных и израильских заложников.

По оценке организаторов, в акции приняли участие около 3300 человек.

Сооснователь организации Анна Жарова отмечает: "Несмотря на то, что Израиль не поддержал украинский вариант резолюции в ООН, тысячи израильтян выходят на улицы, оказывают гуманитарную помощь, жертвуют средства и помогают Украине на деле, а реакции израильтян в сети и блогеров на это голосование демонстрируют, что широкой поддержки населения оно не получило. Люди выше политики, и вчера мы в очередной раз в этом убедились".