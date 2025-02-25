Рейсы из Израиля в Батуми отменены из-за снегопада

Авиарейсы из Израиля в Батуми (Грузия) 25 февраля были отменены из-за сложных погодных условий. В Батуми снегопад, низкая облачность.

Судя по онлайн-табло аэропорта "Бен-Гурион", пока рейс в Батуми на утро 26 февраля не перенесен. Однако, согласно прогнозу погоды, снегопад в Батуми будет еще несколько дней, солнечная погода ожидается только в пятницу.

Тем, кто приобрел билеты в Батуми на ближайшие дни, рекомендовано следить за сообщениями компаний "Эль-Аль" и Israir.