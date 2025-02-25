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Израиль

Беспорядки в Иерусалиме: харедим протестуют против призыва в ЦАХАЛ

Харедим
Полиция
Иерусалим
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 25 февраля 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 15:00
Беспорядки в Иерусалиме: харедим протестуют против призыва в ЦАХАЛ
Пресс-служба полиции Израиля

25 февраля большая группа ультраортодоксальных евреев блокировала перекресток улиц Сарей Исраэль и Яффо в Иерусалиме, протестуя против призыва харедим в Армию обороны Израиля.

Полиция призывала участников акции протеста соблюдать порядок и не препятствовать проезду транспорта. После того, как манифестанты отказались подчиниться, оказали сопротивление и выкрикивали оскорбительные слова в адрес сотрудников правоохранительных органов, полицейские были вынуждены применить силу. Была задействована конная полиция.

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