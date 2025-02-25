Беспорядки в Иерусалиме: харедим протестуют против призыва в ЦАХАЛ

25 февраля большая группа ультраортодоксальных евреев блокировала перекресток улиц Сарей Исраэль и Яффо в Иерусалиме, протестуя против призыва харедим в Армию обороны Израиля.

Полиция призывала участников акции протеста соблюдать порядок и не препятствовать проезду транспорта. После того, как манифестанты отказались подчиниться, оказали сопротивление и выкрикивали оскорбительные слова в адрес сотрудников правоохранительных органов, полицейские были вынуждены применить силу. Была задействована конная полиция.