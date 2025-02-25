x
25 февраля 2025
|
последняя новость: 08:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 февраля 2025
|
25 февраля 2025
|
последняя новость: 08:04
25 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В четырех поселках около границы Ливана прозвучат учебные тревоги

Цева адом
Учения
время публикации: 25 февраля 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 08:07
В четырех поселках около границы Ливана прозвучат учебные тревоги
Ayal Margolin/Flash90

Сегодня, 25 февраля, в четырех населенных пунктах на севере Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".

В 11:05 – в поселке А-Гошрим, в 12:05 – в поселке Дафна, в 13:05 – в поселке Шеар-Яшув, в 14:05 – в поселке Дан. Эти поселки расположены в Верхней Галилее, около границы с Ливаном.

ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook