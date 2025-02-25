В четырех поселках около границы Ливана прозвучат учебные тревоги

Сегодня, 25 февраля, в четырех населенных пунктах на севере Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".

В 11:05 – в поселке А-Гошрим, в 12:05 – в поселке Дафна, в 13:05 – в поселке Шеар-Яшув, в 14:05 – в поселке Дан. Эти поселки расположены в Верхней Галилее, около границы с Ливаном.

ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.