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Израиль

Пожар в Меа Шеарим был попыткой самоубийства подозреваемого в сексуальных преступлениях

Иерусалим
Пожары
Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 25 февраля 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 07:40
Пожар в Меа Шеарим был попыткой самоубийства подозреваемого в сексуальных преступлениях
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 25 февраля в Иерусалиме в доме, который расположен по адресу Эйн Яаков, 61 (квартал Меа Шеарим), возник пожар. В результате пожара от отравления дымом пострадал мужчина примерно 30 лет. Пострадавший доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем". Он в стабильно тяжелом состоянии.

Пресс-служба полиции сообщает, что госпитализирован мужчина, который является подозреваемым в сексуальных преступлениях в отношении нескольких женщин и девочек. Судя по этому сообщению, он пытался покончить с собой – забаррикадировался в квартире, а затем поджег ее. Вызванные на место происшествия сотрудники полиции и пожарные выломали дверь, ворвались в квартиру, охваченную пламенем и дымом – мужчину удалось спасти. При этом легкое отравление дымом получил один из полицейских, который в числе первых вошел в охваченную пожаром квартиру.

Имя пострадавшего, который подозревается в сексуальных преступлениях, не публикуется.

Израиль
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